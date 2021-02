Geräte sorgen in Schulen für Corona-freie Luft

Pünktlich zum Schulstart hat Traiskirchen in Niederösterreich alle Klassenräume der Stadt mit neuen Viren-Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Noch im Laufe dieser Woche sollen die Geräte auch in allen Kindergärten installiert werden. Traiskirchen nimmt damit eine Vorreiterrolle in Österreich ein.