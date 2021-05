OÖ-Tourismus entwickelte zur Öffnung eigene App

Seit Bekanntgabe des Öffnungstermins laufen die Buchungen in den heimischen Betrieben an – die „Krone“ berichtete vorab. Auch wenn die genaue Verordnung noch nicht vorliegt, sei man in Oberösterreich schon bestens vorbereitet. Jeder Gastrobetrieb muss ein Präventionskonzept vorlegen.