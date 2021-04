Infektionsgeschehen in Vorarlberg weiter hoch

Fallzahlen nehmen weiter zu

Sowohl in der Talschaft Bregenzerwald mit rund 32.000 Einwohnern als auch in Lustenau (24.000 Einwohner) nahmen die Fallzahlen weiter zu. Im Bregenzerwald waren bis Montagnachmittag 334 Corona-Infektionen bekannt, die meisten davon in Schwarzenberg (50), Andelsbuch (49), Egg (46), Bezau (33) und Lingenau (29). In allen diesen Kommunen bestand ab Dienstag Masken- und Testpflicht in den Ortszentren. In Lustenau wurden am Dienstag 147 Fälle verzeichnet.