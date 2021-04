Ex-Kulturmanagerin Dieing übersiedelt nach Lech

Jutta Dieing bleibt auch nach der relativ kurzen Zeit als Leiterin des Bregenzer Kulturamts ihrer neuen Heimat Vorarlberg treu, nimmt einige Höhenmeter in Kauf und zieht weiter nach Lech am Arlberg. Dort wurde eine Gemeindemanagerin gesucht, die den Organisationsentwicklungsprozess weiter vorantreiben soll. In der Kommune einigte man sich nach einem Hearing auf Dieing, die vor ihrer Zeit in Bregenz unter anderem dem Kronberger Kulturkreis (Hessen) als Geschäftsführerin vorstand.