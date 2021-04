Forstsee in Techelsberg wartet auf Niederschlag

Wasserspiegel um 20 Meter gesenkt

„Meine Freunde erzählten mir was ganz anderes; ich dachte, der See wäre größer“, so ein Steirer, der für einen Tagesausflug extra aus Weiz angereist kam. Wie er, wussten auch einige andere Besucher nichts von der Sanierung des Forstsee-Kraftwerkes und der damit notwendig gewordenen Senkung des Wasserspiegels um 20 Meter. „Die Sanierungsarbeiten sind fast abgeschlossen. Im Mai können wir mit dem Wiederaufstau des Sees beginnen“, so Projektleiter Peter Macher.