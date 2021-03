Der Forstsee kann bald wieder aufgestaut werden

Die Badesaison ist laut Projektleiter Peter Macher gesichert: „Die Betonarbeiten am Grund des Sees wurden zum Großteil abgeschlossen. Wenn es das Wetter zulässt, werden wir Mitte März mit dem Aufstauen des Sees beginnen. Die Druckrohrleitung am Hang wird noch erneuert.“ Fische und Krebse wurden in einem 15 Meter tiefen Restsee versorgt.