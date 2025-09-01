Saisonauftakt in HLA: West-Spezial im TV-Studio!

Der Westen im Fokus! In der zweiten Episode haben wir Besuch aus dem Ländle und Tirol. Ante Tokic (Kapitän Hard) und Michael Miskovec (Schwaz) blicken auf die Vorbereitung zurück und geben einen Einblick in die Ambitionen für den bevorstehenden Grunddurchgang. Bereits am Mittwoch startet die HLA Meisterliga mit dem Duell Bregenz gegen die JAGS aus Vöslau.