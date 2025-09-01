Hacker wollte auf Kosten von Tiroler (44) urlauben

Schockmoment für einen 44-jährigen Tiroler beim Blick in sein E-Mail-Postfach! „Ich erhielt an einem Samstag eine Bestätigung von der Online-Plattform booking.com, dass ich ein Hotelzimmer in Japan für vier Nächte zum Preis von 439 Euro gebucht hätte“, erzählt der Unternehmer der „Krone“. Die Rechnung für den Trip in das „Land der aufgehenden Sonne“ würde über den Bezahldienstleister Klarna erst 30 Tage später per Rechnung bei ihm eintrudeln.