Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiefe Krise

Trump-Zölle: Grenzstadt verliert tausende Jobs

Wirtschaft
01.09.2025 16:27
Der Blick auf Ciudad Juarez von der Autobahn El Paso, US-Bundesstaat Texas, aus gesehen.
Der Blick auf Ciudad Juarez von der Autobahn El Paso, US-Bundesstaat Texas, aus gesehen.(Bild: stock.adobe)

Elf Jahre lang arbeitete sich Fabiola Galicia in einer Fabrik für Zierbänder in der Stadt Ciudad Juarez im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua nach oben – von der Fließbandarbeiterin zur Managerin mit 30 unterstellten Mitarbeitern. Dann kam Donald Trump – und mit ihm die Zölle.

0 Kommentare

Erst wurde Galicia im Juni die Arbeitszeit auf drei Tage pro Woche verkürzt. Dann machte im August ihr Arbeitgeber, die Design Group Americas, das Werk dicht. Galicia und rund 300 weitere Angestellte landeten auf der Straße. Ein Vertreter des Unternehmens habe die Schuld bei US-Präsident Trump gesucht, erklärte Galicia. „Sie sagten uns, die Zölle hätten das Unternehmen getroffen.“ Ihr Schicksal teilen Zehntausende in der mexikanischen Grenzstadt, deren einst boomende Industrie nun in einer tiefen Krise steckt.

Die als Maquiladoras bekannten Montagewerke machen rund 60 Prozent der Arbeitsplätze in der Stadt direkt gegenüber von El Paso im US-Bundesstaat Texas aus. Sie importieren Rohstoffe zumeist zollfrei und exportieren die fertigen Produkte dann in die USA. Jahrzehntelang war die Stadt einer der wichtigsten Produktionsstandorte Mexikos. Zuletzt profitierte sie vom sogenannten Nearshoring, der Verlagerung von Produktion aus Asien in geografisch näher gelegene Länder. Damit wollten Unternehmen die hohen US-Zölle auf chinesische Waren umgehen.

Heuer rund 14.000 Arbeitsplätze weniger
Doch nach Jahren des Booms und der Vollbeschäftigung bauen nun viele Werke Personal ab oder schließen ganz. Zwischen Juni 2023 und Juni 2025 verlor Ciudad Juarez mehr als 64.000 Fabrikarbeitsplätze. Allein fast 14.000 verschwanden in der ersten Jahreshälfte 2025.

Trumps Handelspolitik ist Experten zufolge der entscheidende Auslöser für die Krise. Zwar können die meisten mexikanischen Exporte zollfrei in die USA eingeführt werden. Für die Automobilindustrie sowie für Produkte wie Stahl, Aluminium und einige Textilien gelten jedoch hohe Abgaben. Maria Teresa Delgado, Vizepräsidentin des Wirtschaftsverbandes Index Juarez, bezeichnete die Lage der Branche als „Krise“. Trumps Zölle seien der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, sagte sie mit Blick auf die Entlassungswelle.

Hinzu kommen hausgemachte Probleme. So habe ein staatlich verordneter Anstieg des Mindestlohns die Gewinnspannen der Fabriken geschmälert, sagen Delgado und sechs weitere von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Wirtschaftsexperten. Der Mindestlohn in der Nordregion Mexikos ist seit 2019 von 22 Pesos pro Stunde auf 52,48 Pesos (2,4 Euro) gestiegen.

Lesen Sie auch:
Der Ort könnte nicht symbolträchtiger sein: Dieser Friedhof liegt mitten in der „Cancer Alley“ ...
Extrem viele Tote
Trump hält an „Cancer Alley” der US-Industrie fest
31.08.2025
„Krone“-Kommentar
Machtkampf um die Zölle
31.08.2025

Unsicherheit belastet das Geschäftsklima
Die Folgen für die mexikanische Wirtschaft, die stark vom Handel mit den USA abhängt, sind gravierend. Das prognostizierte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für 2025 ist auf unter ein Prozent gefallen. Die ausländischen Direktinvestitionen in Mexiko fielen im ersten Quartal um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Bundesstaat Chihuahua, zu dem Ciudad Juarez gehört, sanken sie im verarbeitenden Gewerbe sogar um 56 Prozent auf 348 Millionen Dollar (299 Mio. Euro). „Die Unsicherheit belastet das Geschäftsklima,“ sagt Ulises Alejandro Fernandez, Minister für Innovation und wirtschaftliche Entwicklung von Chihuahua. „Unternehmen zögern mit Entscheidungen und neuen Investitionen, bis Klarheit über die Handelspolitik herrscht.“

Einige Firmen ziehen sich bereits aus Ciudad Juarez zurück. Der Autoteilehersteller Lear Corp kündigte an, Produktionslinien nach Honduras zu verlagern, um Kosten zu senken. Der französische Elektronikhersteller Lacroix will seinen Betrieb bis Ende des Jahres einstellen und verwies auf anhaltende Verluste und die unsichere Handelslage. Auch lokale Unternehmer sind betroffen. Thor Salayandia, Präsident des regionalen Unternehmensverbandes, musste in seiner Fabrik für Nägel die Belegschaft von rund 90 Mitarbeitern im Jahr 2023 auf jetzt 20 reduzieren. „Die Kunden sparen Kosten“, sagt er. „An einem Tag geben sie eine Bestellung auf, am nächsten nicht mehr.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
189.095 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
180.296 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
121.248 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2394 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1572 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1201 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Wirtschaft
Tiefe Krise
Trump-Zölle: Grenzstadt verliert tausende Jobs
Im Europa-Vergleich
Regierung greift wenig in Lebensmittelpreise ein
467 € für Jahreskarte
Öffi-Tickets in Wien werden empfindlich teurer
Keine Wohlstandsbremse
Über 90% der offenen Stellen sind Vollzeitjobs
Konkurrenz aus China
Autozuliefererindustrie in Europa unter Druck
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf