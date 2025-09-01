Vorteilswelt
Spanier frustriert

„Habt mich vergessen“: Alonso ätzt gegen sein Team

Formel 1
01.09.2025 16:59
Gar nicht happy: Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso
Gar nicht happy: Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso(Bild: AFP/APA/Dimitar DILKOFF)

„Denkt an die Strategie. Ihr habt mich in der ersten Rennhälfte vergessen“, funkte ein frustrierte Fernando Alonso in Zandvoort an seine Box. Für den Aston-Martin-Fahrer wäre wohl um einiges mehr drinnen gewesen ...

Vierter im ersten, Zweiter im zweiten und Zehnter im dritten Training. Für Alonso startete das Rennwochenende in den Dünen der Niederlande ganz nach Wunsch, ehe er sich im Qualifying am Samstag mit Startplatz zehn zufriedengeben musste und auch tags darauf im Grand Prix nur zwei Plätze gut machen konnte.

Pech mit dem Timing
Zwar hatte der Spanier während des Rennens wahrlich Pech – unmittelbar nach seinem Boxenstopp kam das Safety Car auf die Strecke und ermöglichte der Konkurrenz einen deutlich entspannteren Reifenwechsel – dennoch machte der zweifache Weltmeister auch seinen Rennstall für die ausgebliebene Spitzenplatzierung verantwortlich. „Denkt an die Strategie. Ihr habt mich in der ersten Rennhälfte vergessen. Vielleicht erinnert ihr euch in der zweiten Hälfte dran, dass ich auch noch da bin“, zog Alonso seine Renningenieure zur Verantwortung. 

Und auf die Frage, wie es denn um die Balance des Wagens stünde, fauchte der 44-Jährige erzürnt zurück: „Ich weiß es verdammt noch mal nicht! Ihr steckt mich immer mitten in den Verkehr.“ Trotz der vermasselten Strategie konnte Alonso immerhin noch vier Punkte retten. Was wohl möglich gewesen wäre, wenn alles so hingehaut hätte, wie es sich der zweifache Weltmeister vorgestellt hatte ...

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
