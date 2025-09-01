„Habt mich vergessen“: Alonso ätzt gegen sein Team

Pech mit dem Timing

Zwar hatte der Spanier während des Rennens wahrlich Pech – unmittelbar nach seinem Boxenstopp kam das Safety Car auf die Strecke und ermöglichte der Konkurrenz einen deutlich entspannteren Reifenwechsel – dennoch machte der zweifache Weltmeister auch seinen Rennstall für die ausgebliebene Spitzenplatzierung verantwortlich. „Denkt an die Strategie. Ihr habt mich in der ersten Rennhälfte vergessen. Vielleicht erinnert ihr euch in der zweiten Hälfte dran, dass ich auch noch da bin“, zog Alonso seine Renningenieure zur Verantwortung.