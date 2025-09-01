Qualitätserfolg für den Wörthersee-Wein

Auch die „Krone“ half im Vorjahr bei der Bewirtschaftung und der Weinlese von Riesling-Rebstöcken mit. Nach der Kellerarbeit bei Winzer Leopold Krassnig vom Bioweingut „Dolce Vita“ am Hörzendorfer See ükonnten heuer nun die Flaschen befüllt werden – und siehe da, die zertifizierte Überprüfung ergab unserem Riesling sogar das Prädikat Qualitätswein.