Alpen-Adria-Küche

Qualitätserfolg für den Wörthersee-Wein

Kärnten
01.09.2025 10:00
Bei der Weinlese auf der Ried Seewiese war „Krone“-Redakteur Alexander Schwab (links) im Vorjahr ...
Bei der Weinlese auf der Ried Seewiese war „Krone“-Redakteur Alexander Schwab (links) im Vorjahr fleißig. Bei den Tagen der Alpen-Adria-Küche ab 5. September in Klagenfurt wird der edle Tropfen verkostet.(Bild: Evelyn Hronek)

Mit den Klagenfurter Stadtwinzern hat die „Krone“ seit dem Vorjahr den Weg von der Traube zum Wein miterleben dürfen. Bei den Tagen der Alpen-Adria-Küche werden die edlen Tropfen verkostet.

Auf 6500 Quadratmetern erstreckt sich auf der Ried Seewiese in der Wörthersee-Ostbucht der Weingarten der Landeshauptstadt, der seit mehr als 20 Jahren von Vinum Carinthiae, dem ältesten Weinbauverein Kärntens, betrieben und von mehreren Winzern eigenständig betreut wird.

Auch die „Krone“ half im Vorjahr bei der Bewirtschaftung und der Weinlese von Riesling-Rebstöcken mit. Nach der Kellerarbeit bei Winzer Leopold Krassnig vom Bioweingut „Dolce Vita“ am Hörzendorfer See ükonnten heuer nun die Flaschen befüllt werden – und siehe da, die zertifizierte Überprüfung ergab unserem Riesling sogar das Prädikat Qualitätswein. 

„Auch der Restzuckergehalt ist sehr gering, der Wein kann damit als trocken klassifiziert werden“, freut sich Seewiese-Winzer Gerhard Smuck, der mit seiner engagierten Weinrunde maßgeblich für den Erfolg dieses Jahrgangs verantwortlich ist. 

Wer den Qualitätsriesling und weitere edle Tropfen der Ried Seewiese und aus ganz Kärnten verkosten möchte, hat am Samstag (6. September) im Rahmen der Klagenfurter Tage der Alpen Adria Küche im „Zommstehn beim Igor“ die Möglichkeit dazu.

Lesen Sie auch:
„Krone“ macht Wein
Selbsttest: Wie der Wein vom Wörthersee entsteht
06.10.2024

Genussvolle Tage in Klagenfurt
Die Tage der Alpen-Adria Küche locken von 5. bis 21. September zum Degustieren in die Innenstadt von Klagenfurt. Zahlreiche Gastköche aus dem Alpen-Adria-Raum treffen auf Spitzenköche der heimischen Szene. Handverlesene Produzenten aus Friaul, Veneto, Kärnten, Steiermark und Slowenien präsentieren ihre Waren bei der Alpen-Adria-Genussmeile vom 18. bis 20. September.

Porträt von Alex Schwab
Alex Schwab
Kärnten

Alpen-Adria-Küche
Qualitätserfolg für den Wörthersee-Wein
