West Virginia zahlt jüngeren Impfwilligen 100 $

Jüngere würden die Impfung nicht so schnell annehmen, „wie wir uns das wünschen“, meinte er. In dem Bundesstaat mit rund 1,8 Millionen Einwohnern haben bisher rund 52 Prozent der Menschen, die älter als 16 Jahre sind, mindestens die erste Impfung erhalten. Aber die Nachfrage habe in den vergangenen Wochen abgenommen, erklärte Justice.