„Wir sind hier ja nicht im Wilden Westen!“

Das Olympia-Ticket für Tokio hat Schützin Sylvia Steiner längst in der Tasche. Ob die Wettkämpfe im Zeichen der fünf Ringe 2021 stattfinden, steht weiter in den Sternen. „Ich sage, dass sie stattfinden – und fertig!“, grinst die 38-Jährige. Ihre logische Erklärung: „Würde ich das nicht machen, wär’s schwierig mit der Motivation. Wenn du all das glaubst, was berichtet wird, wirst du ja irre!“