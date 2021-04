24-fach Vorbestrafter zwang Frau zu Oralsex

Ein 58-jähriger Mann ist am Montag am Landesgericht wegen versuchter Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Der 24-fach vorbestrafte Angeklagte hatte im vergangenen Sommer in alkoholisiertem Zustand versucht, eine Frau in einem Gastgarten in Feldkirch zum Oralsex zu zwingen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.