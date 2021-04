Ein „Scherzo“ muss nicht lustig sein

Vorliebe für Komponistinnen

Ein weiteres Variationenwerk kam von der Komponistin Ethel Smyth, ein kraftvolles, meisterhaftes Opus der Spätromantik - die Engländerin mit ihrer erstaunlichen Biografie hielt sich viel in Deutschland und hier im Umfeld von Johannes Brahms auf. Dem Spiel von Hanna Bachmann merkte man an, dass ihr diese Komponistin am Herzen liegt.

Ein weiteres Stück einer Frau kam am gänzlichen Ende ihres Programms als Zugabe, nämlich „Veilchen“ von Dora Pejacevic. Diese war eine vor allem in München lebenden Slowenin, die im Stil des Fin de siècle schrieb und u. a. mit Karl Kraus befreundet war.