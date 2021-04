Apple-ID gesperrt: Kalifornier klagt gegen Apple

Apple behält sich laut Prices Anwalt durch seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen das Recht vor, eine Apple-ID aufgrund eines „bloßen Verdachts“ zu kündigen - dies sei „unfair, rechtswidrig, betrügerisch und illegal“, so der Vorwurf. Darüber hinaus, so die Klägerseite weiter, würden von einer ID-Sperre betroffene Geräte „erheblich an Wert verlieren“, da sich viele Dienste nicht mehr nutzen ließen.