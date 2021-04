FPÖ-Sitzung wird Fall für Behörden

„Das Ganze war ein reiner Show-Event und bei weitem kein unaufschiebbares Parteiengremium“, sagt Simon Heilig-Hofbauer. Der grüne Landtagsabgeordnete ortet eine „verbotene Veranstaltung“ – und will den Sachverhalt bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung einbringen. Er bezweifle, dass die Landesparteileitung am 16. April unaufschiebbar war – auch weil sich für die Sitzung keine Fristen in der Parteisatzung finden würden.