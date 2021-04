Schmuggler hatten 100 Kilo Fleisch versteckt

In Vorderweißenbach kontrollierte die Polizei am Samstag gegen 18 Uhr aufgrund der Grenzüberwachung einen moldawischen Transporter mit drei Personen. Dabei entdeckten die Kriminalbeamten im Laderaum des Transporters, in mehreren Taschen versteckt, über 100 Kilogramm Fleisch im Wert von über € 1.500,-.