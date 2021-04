Betrunkenes Paar in Streit geraten: beide verletzt

Nachdem bei der betreffenden Wohnung geklopft wurde, öffnete eine amtsbekannte 29-jährige Frau die Türe. Sie hatte ein angeschwollenes Gesicht und gab an, von ihrem 37-jährigen Freund, der sich ebenfalls in ihrer Wohnung befand, zu Boden gedrückt und mehrfach geschlagen worden zu sein. „Der Mann wies ebenfalls eine Verletzung im Gesicht auf. Er gab an, dass ihm die Frau mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen hätte“, so die Polizei. Die Beamten stellten zudem fest, dass die beiden stark alkoholisiert waren.