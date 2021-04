„Kärnten ist bereit für den großen Ansturm!“

Am 19. Mai dürfen Hotels und Lokale in die Sommersaison starten. „Betriebe brauchen Vorlaufzeit. Deshalb ist eine rasche Vorlage der Verordnungen und Leitlinien durch das Ministerium entscheidend. Auch das Impfangebot für Hotel- und Gastromitarbeiter ist ein Erfolgsfaktor“, so Landesrat Sebastian Schuschnig, für den es ganz klar darum geht, „Kärnten bestens vorzubereiten und Details zu den vorliegenden Rahmenbedingungen zeitnah nachzuschießen!“ Schuschnig fordert daher auch, dass der grüne Pass so schnell wie möglich eingeführt wird. „Auch Selbsttests als Eintrittskarte sind gut.“