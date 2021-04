Verkleideter Österreicher nahm YouTuber ins Visier

Polizei alarmiert

Der misstrauisch gewordene Deutsche rief die Polizei. Was den mutmaßlichen Kriminellen offenbar so in Panik versetzte, dass er zwei Tage später in den Flieger nach Wien stieg - wie sich später herausstellte. Denn bei dem falschen Paketboten soll es sich um einen Österreicher handeln, der sich auf Madeira eine Airbnb-Wohnung gemietet hatte. Diese war plötzlich verlassen, nur ein großes Stanleymesser ließ der „Urlauber“ zurück.