Vorarlberg mit höchster Inzidenz Österreichs

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 218,1 führt Vorarlberg seit gestern das Bundesländer-Ranking an. Erfreulich ist das zwar nicht, Panik wäre allerdings ebenfalls fehl am Platz. Zum einen sind die Fallzahlen auch deshalb so hoch, weil in keinem anderen Bundesland auch nur annähernd so viel getestet wird. Und zum anderen hat sich die britische Mutation des Coronavirus mit Verspätung nun auch bei uns voll durchgesetzt - verglichen mit der Infektionsdynamik in anderen Bundesländern vor einigen Wochen und eingedenk der Tatsache, dass im Ländle seit einem Monat weit mehr Freiheiten als im übrigen Österreich gewährt werden, steht Vorarlberg immer noch ganz gut da.