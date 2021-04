Studien: Ist Corona ein „ungerechtes“ Virus?

„Die Hauptbetroffenen der Pandemie sind tatsächlich die ärmeren Bevölkerungsschichten“, bestätigt die Soziologin und an der Universität Lehrende Barbara Rothmüller: „Denn sie haben wenig Optionen, Fremdkontakten - und damit Ansteckungsgefahren - zu entgehen.“ Taxi- und Busfahrer; Handwerker, in der Pflege oder in Schlachthöfen Beschäftigte und Erntehelfer können, „wenn sie ihre Jobs nicht verlieren wollen“, in der Regel nur schwer Distanzregeln einhalten. „Und wenn sie das beruflich nicht tun - fallen folglich auch nicht selten privat Schranken“, so Greil. Fest stehe außerdem, wissen der Arzt und Rothmüller, „dass eine gesunde Lebensweise meist eine Frage finanzieller Ressourcen ist“.