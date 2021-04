Wo in Kärnten verbringt ihr das schöne Wochenende?

Wir suchen eure Sonnenfotos!

Und weil es am Montag ungemütlicher wird, möchten wir gerne an euren Freuden teilhaben. Schickt uns eure besten Schnappschüsse des Wochenendes - einfach an kaerntner@kronenzeitung.at oder via Facebook (www.facebook.com/kaerntnerkrone). Vielleicht landet dein Foto schon bald in der „Krone“!