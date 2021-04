Portugals Rückkehr ins Leben: Vorsicht statt Party

Noch kein Tourismus

Noch sind Urlauber nicht willkommen, entsprechend ruhig ist es im sonst so pulsierenden Zentrum der portugiesischen Hauptstadt. Für Geschäftsreisende ist ein negativer Covid-Test das wichtigste Utensil, das am besten immer griffbereit ist. In sämtlichen öffentlichen Gebäuden, in Hotels, aber auch in Restaurants ist stets jemand zur Stelle, der den Besuchern freundlich, aber durchaus bestimmt ein Fieberthermometer an die Stirn hält. Man gewöhnt sich rasch daran und ist schon fast ein bisschen enttäuscht, wenn einmal niemand auf einen zuspringt und die Temperatur misst.