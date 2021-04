Portugal: Vom Corona-Hotspot zum Vorbild

In weniger als acht Wochen schaffte es Portugal, die eskalierte Infektionslage zu kontrollieren und die Mutation B.1.1.7. einzudämmen: Am 29. Jänner wurde die Grenze zum Nachbarland Spanien geschlossen, die Ein- und Ausreise ohne triftigen Grund wurde untersagt, und strenge Ausgangsbeschränkungen, die von der Polizei sogar aus Hubschraubern überwacht wurden, traten in Kraft.