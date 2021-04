Heiße Rapid-Aktie: Ljubicic weilte NICHT in Rom!

Kaum eine Woche vergeht derzeit ohne ein neues Transfer-Gerücht in Hütteldorf - ein Beleg dafür, dass es bei Grün-Weiß läuft, die Spieler das Interesse auch von Vereinen aus dem Ausland wecken. Am Donnerstag machte die Nachricht die Runde, wonach Dejan Ljubicic mit seinem Manager Max Hagmayr zu Vertrags-Gesprächen nach Rom aufgebrochen sein soll. Wie die „Krone“ erfuhr, weilte Ljubicic jedoch nicht in der italienischen Hauptstadt. Eine Kolumne von Christian Reichel.