Von Auftragsflaute in der Bauwirtschaft keine Spur

Davon entfallen knapp 131 Millionen € auf Investitionen in Bundesstraßen, 13,4 Millionen auf Landesstraßen. 13 Millionen € betreffen ländliche Infrastrukturprojekte sowie fast 60 Millionen € Vorhaben in der Wasser- und Umweltwirtschaft. „Das Geld ist gut investiert. Es kurbelt den Wirtschaftsmotor an, lokale Betriebe und der Arbeitsmarkt profitieren. Genauso wichtig ist, dass die Modernisierung des Straßennetzes und die Umsetzung notwendiger Hochwasserschutzprojekte für mehr Sicherheit sorgen“, erklärt Dorner.