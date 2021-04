„Es geht um das eine oder andere Prozent mehr“

Ruderer Lukas Reim hat zuletzt die Qualifikation für Olympia in Tokio knapp verpasst, Mitte Mai in Luzern noch eine Chance. Spätestens 2024 in Paris will der 23-Jährige aber dabei sein. Auch mit Unterstützung des Landes Salzburg. „Seit Jänner bekomme ich 500 Euro monatlich vom Land, das hilft sehr“, meinte der Student. Der einer von 17 Auserwählten ist, die es in Salzburgs Olympiakader 2024 geschafft haben.