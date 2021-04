Bullen rotieren sich immer wieder in Turbulenzen

Fünfmal hat Bullen-Trainer Jesse Marsch heuer wilder rotiert in der Liga, Jungs wie Solet, Seiwald, Adeyemi, Okafor und Co. eine Chance geschenkt. Dreimal vor Elite-Liga-Partien im Herbst, einmal nach einer englischen Woche, einmal vorm Cup-Halbfinale gegen Sturm. Stets hat die harte Rotation in heftigen (Defensiv-) Turbulenzen geendet. Wenn Marsch indes seine Top-Crew aufgeboten hat – wie vor der Wattens-Pleite viermal in Folge –, fuhren Kapitän Ulmer und Co. Sieg um Sieg ein. Einzig fürs 1:1 in Hütteldorf (8. November) ist die Ausrede mit der B-Elf unzulässig, da hat Salzburg den besten Zwirn angehabt.