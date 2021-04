Bestand rückläufig: Schwalben-Nester stören viele

„Zwei Mitarbeiterinnen zählen zur Zeit in Klagenfurt die Nester; oder was davon noch übrig ist“, berichtet Andreas Kleewein von Birdlife Kärnten. Die ehemalige Biobäuerin Eva-Maria Aufreiter hat sich die Lage angeschaut. „In Viktring etwa sind von 155 Nestern noch 44 intakt gewesen, in einer Siedlung am Stadtrand von Klagenfurt von 66 Nestern nur noch sechs“, ist die Tierfreundin erschüttert.