Streit um die Schwalben: Behörde eingeschaltet

Weil sich einige Mieter der Wohnsiedlung in Keutschach über den Dreck unter den Nestern beschwert hatten, hat die Landeswohnbau mit der Entfernung der Nester und dem Anbringen von Zacken als Vogelabwehr reagiert. Und das zum Entsetzen vieler Schwalbenfreunde und Vogelexperten. Andreas Kleewein von BirdLife: „Die Vögel haben dadurch nahezu keine Möglichkeit mehr zu brüten, was für die Mehlschwalben eine Katastrophe bedeutet. Denn ihr Bestand ist in den vergangenen 30 Jahren um 70 Prozent zurückgegangen.“ Sogar beim denkmalgeschützten Hotel Moser Verdino in Klagenfurt sei es möglich gewesen, durch das Anbringen von Kotbrettern die Schwalbennester zu erhalten.