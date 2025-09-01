Lauter Knall: Pkw kam ins Schleudern und kippte um

In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Lenker noch fünf weitere Passagiere: eine 40-jährige Mutter mit ihren drei Kindern (drei, fünf und 14 Jahre) auf der Rückbank und eine 47-jährige Beifahrerin. Bis auf die Mutter konnten alle das Fahrzeug von selbst verlassen. „Sie war glücklicherweise nicht eingeklemmt. Die Person wurde schonend befreit“, so die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die rasch am Unfallort eingetroffen war.