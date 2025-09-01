Alkolenker (17) ohne Schein „crashte“ Papas Auto

Das wird noch jede Menge Ärger geben und so richtig teuer werden: Ein 17-jähriger Osttiroler, der keinen Führerschein besitzt und ein Auto widerrechtlich in Betrieb genommen hatte, überholte in einer Verbotszone und krachte gegen einen anderen Pkw. Als wäre das nicht schon genug gewesen, verlief ein Alkomattest auch noch positiv!