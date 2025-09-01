Vorteilswelt
Trotz Verbots überholt

Alkolenker (17) ohne Schein „crashte“ Papas Auto

Tirol
01.09.2025 08:29
Ein Alkotest verlief positiv (Symbolbild)
Ein Alkotest verlief positiv (Symbolbild)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Das wird noch jede Menge Ärger geben und so richtig teuer werden: Ein 17-jähriger Osttiroler, der keinen Führerschein besitzt und ein Auto widerrechtlich in Betrieb genommen hatte, überholte in einer Verbotszone und krachte gegen einen anderen Pkw. Als wäre das nicht schon genug gewesen, verlief ein Alkomattest auch noch positiv!

0 Kommentare

Diese Spritztour mit dem Auto seines Vaters war im wahrsten Sinn eine Schnapsidee! Aber der Reihe nach: Der 17-Jährige war am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, auf der B100 Drautalstraße unterwegs und überholte bei Lienz einen anderen Pkw. „Trotz Sperrfläche und Abbiegespur“, so die Polizei.

Ungebremst gegen Auto gekracht
Dabei sei der Teenager ungebremst auf das Auto eines Kroaten (24) aufgefahren, der sich gerade auf der Abbiegespur befand. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 24-Jährige Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.

Zitat Icon

Der Jugendliche hatte den Pkw ohne Zustimmung des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen. Ein Alkotest verlief positiv.

Die Polizei

„Der 17-Jährige hingegen blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden“, so die Ermittler weiter.

Keinen Schein, keine Erlaubnis, betrunken
Brisant: Der Jugendliche besitzt noch keinen Führerschein. Zudem habe er das Fahrzeug, das seinem Vater gehört, ohne Erlaubnis in Betrieb genommen. „Ein beim 17-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief dann auch noch positiv“, berichtete die Exekutive.

Entsprechende Anzeigen folgen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lienz, die Rettung Lienz und die Polizei.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
