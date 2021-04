LASK-„Vize“ Jürgen Werner dementiert Vorwürfe!

Mit einer Investment-Firma soll Jürgen Werner, der ab 2015 zunächst als Sportvorstand für die Linzer arbeitete und seit 2019 Vizepräsident ist, Transferrechte an Spielern erworben haben und so gegen das Verbot „Third Party Ownership“ verstoßen haben. Die FIFA hatte per 1. Mai 2015 untersagt, dass Transferrechte an einem Spieler von Dritten erworben werden dürfen. „Laut einer Aufstellung aus dem Jahr 2017 und weiteren vertraulichen Urkunden aus späteren Jahren war Jürgen Werner entweder zur Gänze oder zumindest teilweise wirtschaftlicher Eigentümer der Transferrechte von mehr als 40 LASK-Spielern“, so „News“.