Hattrick von Arnautovic bei 6:1-Sieg von Shanghai!

Shanghai wird nun vom Kroaten Ivan Leko trainiert. Die Südchinesen - die zuvor als Shanghai SIPG antraten - mussten sich wie viele weitere Konkurrenten umbenennen, da Chinas Fußball-Verband den Klubs untersagt hatte, weiter Firmennamen im Namen zu tragen. Die Meisterschaft wird in China vorerst in zwei Gruppen in Suzhou nahe Shanghai bzw. Guangzhou gespielt. Die Mannschaften sind in Hotels untergebracht. Zuschauer sind in den Stadien teilweise erlaubt.