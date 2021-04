Nach ekelerregendem AK-Test ermittelt „Soko Sushi“

Der Lachs oder der Thunfisch tranig und säuerlich, der Reis alt, die Garnele zu fischig – all das gepaart mit ekelerregenden Coli- und Entero-Bakterien – nichts von alldem möchte man sich in den Mund stecken. Beim Durchlesen der Mängel, die der Arbeiterkammer-Test „Sushi per Klick“ bei Linzer Zustelldiensten zu Tage brachte, kommt einem das nackte Grausen.