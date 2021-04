Einsame Italienerin (94) täuschte Einbruch vor

Zu einem mutmaßlichen Einbruch sind Polizisten jüngst in Lecco in Italien gerufen worden. Die 94-jährige Bewohnerin hatte von mehreren möglichen Diebstählen in ihrem Zuhause berichtet. Beim Eintreffen der Beamten jedoch lag ein gänzlich anderer Notfall vor - die Frau stand kurz vor ihrem Umzug in ein Altersheim, war schrecklich einsam und wollte noch einmal ein wenig Gesellschaft haben.