Öffnungssehnsucht | Segen aus dem Süden

Die Öffnungssehnsucht in Österreich wächst. „Sollte Mitte Mai alles geöffnet werden?“, fragten wir gestern via krone.at unsere Leser und User. Und die gaben eine glasklare Antwort: Drei Viertel sagten laut „Ja!“ Solch ein Rufen hört natürlich auch Kanzler Kurz, der seine Ohren immer beim Volk hat - oder zumindest seine Meinungsforscher die Stimmung ausloten lässt. Also kündigt er immer häufiger diese Öffnungen auch an. Jetzt machte er auch dem Handel eine Freude, indem er den lange diskutierten Tests für die Kunden im Handel eine Absage erteilte. Wer bei der Öffnungs-Euphorie noch nicht so richtig mitmacht, das sind viele der Experten. Und der Wiener Bürgermeister. Michael Ludwig bekräftigte gestern, er sei nicht dafür, „dass man Hoffnungen weckt, die man wieder nicht erfüllen kann“. Ja, da werden wir wieder an den zurückgetretenen Gesundheitsminister Anschober und seine Lieblingsaussage erinnert: Die nächsten beiden Woche werden entscheidend…