Die zweite Garde muss aus dem Schatten treten

Heute (18.30) kehrt er von seiner Strategie ab und dafür zur Rotation zurück, wenn Tabellenführer Salzburg in der Bundesliga-Meisterrunde am Innsbrucker Tivoli auf die WSG Tirol trifft. „Karim spielt sicher von Anfang an“, verteilte er vorab ein Ticket an Stürmer Adeyemi, der zuletzt als Joker zu glänzen wusste.