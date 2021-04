Bregenz soll ein neues Kongresshotel bekommen

Kongresshotel soll Veranstalter anlocken

Um wiederum etwas Geld in die Stadtkassa zu spülen, will Ritsch nun ein neues Kongresshotel in direkter Nähe zum Festspielhaus bauen lassen. Konkret geplant ist, nur das Baurecht zu vergeben. „Das würde jährlich rund 150.000 Euro an Einnahmen bringen“, rechnet Stadtkämmerer Manuel Felizeter vor. Zudem sollen Kommunalsteuern, Gästetaxe und Tourismusabgaben fließen. Das neue Hotel soll eine Ergänzung zum bestehenden Angebot sein und auch größere Kongressveranstalter in die Festspielstadt locken. Gebaut werden könnte es auf dem Parkplatz beim Festspielhaus oder auf dem Trainingsplatz beim Stadion.