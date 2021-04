Marleau jetzt alleiniger Rekordspieler in der NHL

Patrick Marleau ist neuer Rekordspieler in der NHL. Der Stürmer der San Jose Sharks setzte sich am Montag mit seinem 1768. Einsatz in der NHL an die alleinige Spitze vor den legendären Gordie Howe. Die Partie ging allerdings verloren, der gegenwärtig nur im unteren Feld einzuordnende Klub musste sich bei den Vegas Golden Knights mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Howe war von 1946-71 und 1979-80 in 1767 NHL-Spielen aktiv.