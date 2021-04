6G: Grazer wollen Tapete zur Antenne machen

Antennen als Wandfliese oder Tapete

„Wir wollen eine sogenannte RadioWeaves-Technologie entwickeln - eine Art Antennengewebe, das an jedem Ort in beliebiger Größe installiert werden kann. Etwa in Form von Wandfliesen oder als Tapete. So können ganze Wandflächen als Antennenstrahler fungieren“, erklärte Witrisal den Ansatz. So soll mit der RadioWeaves-Technologie der Flaschenhals verschwinden, „weil wir anstelle eines einzigen Knotenpunktes beliebig viele Knotenpunkte einhängen können“, erläuterte er.