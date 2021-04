Druck am Wohnungsmarkt: „Leerstand ist unsozial!“

Ins Gespräch kommen

Warum sollten Menschen Geld in die Hand nehmen und es in ihr Haus investieren, in dem sie bisher doch gut gelebt haben? Gudrun Sturn hat Antworten: „Vielleicht ist es ja gar nicht so toll, ganz allein in einem Riesenhaus zu wohnen. Vielleicht wäre es schön, wieder Nachbarn zu haben. Jemanden, der auch mal einspringen kann, wenn es Not tut. Mieter oder Untermieter können auch gut der Einsamkeit entgegenwirken“, sagt Sturn, die auf das Projekt „Sanierungslotsen“ des Energieinstituts verweist. Dort können sich Sanierungswillige Hilfe und Unterstützung von Profis holen. Wie man mit Eigentümern über Sanierung und Weiterentwicklung ihrer Immobilien ins Gespräch kommt, zeigt auch das Pilotprojekt „Bonsei“ in Feldkirch auf: 250 Eigentümer, deren Immobilien vor 1970 gebaut wurden, erhielten einen Fragebogen zu ihrer Wohnsituation - Beratungsangebot inklusive. Immerhin 25 der Adressaten meldeten sich daraufhin.

Ein Schritt in die richtige Richtung ist auch die Zwischennutzung. Niemand verpflichtet sich auf längere Zeit, dafür kann aufgezeigt werden, was in einem leerstehenden Haus alles möglich wäre. Zwischengenutzt werden leere Räume oft von Kulturtreibenden, die der Immobilie wieder neues Leben einhauchen. Auch das schafft Motivation.