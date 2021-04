Söder knüpft Kandidatur an Votum des CDU-Vorstands

Vor dem Hintergrund des ungeklärten Kandidatenstreits in der deutschen Union hat CDU-Chef Armin Laschet für Montagabend eine Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands einberufen. Er wolle rasch zu den erforderlichen Entscheidungen kommen, sagte Laschet. CSU-Chef Markus Söder hielt an seiner Kandidatur fest, legte den Entschluss aber in die Hände der CDU. „Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung“, so Söder nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums in München.