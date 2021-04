Toter nach Corona-Impfung war nur ein Gerücht

Ein 70-Jähriger aus Linz bekam am Donnerstag eine Moderna-Impfung. Am Sonntag wurde er bei den Barmherzigen Schwestern eingeliefert, kam nach drei Stunden auf die Intensivstation, wo er um 19 Uhr verstarb – diese Geschichte kursiert derzeit in der Landeshauptstadt Oberösterreichs.