E-Bike und Ladegeräte gestohlen, Rad wurde geortet

Ein innovatives Projekt für mehr Klimaschutz steht in Donnerskirchen in den Startlöchern – ein E-Bike-Verleihsystem. Doch noch vor der offiziellen Eröffnung gibt es einen herben Rückschlag. Ein oder mehrere Täter drangen in die Container-Box ein und stahlen ein E-Bike mitsamt einem Akku sowie mehreren Ladegeräten.