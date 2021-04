Biber tappt in illegale Falle: Pfote amputiert

In eine besonders tückische Falle ist ein Biber nahe Altheim im oberösterreichischen Bezirk Braunau getappt. Ein Tierquäler hatte das sogenannte Tellereise ausgelegt. Der Nager war mit einem Bein hineingetappt und wurde schwer verletzt am Sonntagnachmittag von Spaziergängern in einem Bachbett entdeckt. Eine ehrenamtliche Helferin des Rieder Tierschutzvereins konnte schließlich den - wegen der starken Schmerzen - sehr aggressiven Biber einfangen. Das Tier wurde anschließend notoperiert.