Rossi hatte Angst, dass Herz aufhört zu schlagen

Monate danach habe er immer noch enorme Müdigkeit verspürt, schilderte der 19-Jährige in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“. „Momentan ist mein einziger Wunsch, dass ich 100 Prozent gesund werde“, sagte Rossi. Anfangs habe er nach der Infektion nur leichte Rückenschmerzen verspürt, er kehrte in der Schweiz für die ZSC Lions aus Zürich aufs Eis zurück. „Dass ich auf langer Strecke so müde war, hat mich aber schon oft zum Nachdenken gebracht.“ Der Höhepunkt war bei der U20-WM um den Jahreswechsel in Kanada erreicht. „Ich war wirklich am Ende, ich konnte einfach nicht mehr aufs Eis gehen.“ Er habe an den Jetlag oder sonstige Probleme gedacht. „Aber Corona, den Gedanken habe ich nie gehabt.“