Insider: Anschober gibt heute Rücktritt bekannt

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) musste sich zuletzt immer wieder in Krankenstand begeben und etwas kürzertreten, weshalb vielfach Sorge ob seines Gesundheitszustandes aufkam. Am Dienstag kündigte das Ministerium kurzerhand eine „persönliche Erklärung“ an - nach Informationen der „Krone“ wird Anschober dabei seinen Rücktritt bekannt geben.